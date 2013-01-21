Прикордонники виявили двох білорусів з ознаками обмороження

Українські прикордонники виявили двох білорусів з ознаками сильного обмороження.

Як повідомили УНІАН у Луцькому прикордонному загоні Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України, дільничний інспектор відділу «Доманове» Луцького загону під час перевірки державного кордону виявив неподалік державного кордону сліди двох осіб. Згодом було знайдено і двох порушників – громадян Білорусі.

Чоловіків, які були з явними ознаками сильного обмороження, негайно доставили до відділу, надали першу медичну допомогу та викликали «швидку». З обмороженням нижніх кінцівок чоловіків доставили до районної лікарні.

Зі слів затриманих стало відомо, що вони прямували на святкування до товариша, але зрозумівши, що заблукали, почали грітись горілчаними виробами, з якими йшли у гості.

Після одужання стосовно правопорушників буде прийняте відповідне правове рішення згідно з чинним законодавством України.