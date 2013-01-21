Дві електрички зіткнулися у Відні, є постраждалі

Два потяги приміського сполучення зіткнулися у понеділок, 21 січня, у столиці Австрії, повідомила РІА «Новости» представник поліцейської прес-служби.

"Точна кількість потерпілих поки невідома", - сказала вона.

НП сталася о 8.45 (11.45 за московським часом) у чотирнадцятому районі міста - Пенцинг. На даний час залізничне сполучення між Західним вокзалом і станцією Хюттендорф перекрите, на місці події працюють рятувальники.