У Бразилії - епідемія лихоманки Денге

У Бразилії в місті Кампо Гранде більш як 7 тис. жителів заразилися на лихоманку Денге з початку нинішнього року.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, щодня діагностується 600 нових випадків захворювання.

Кампо Гранде розташоване на півдні країни. З 21 січня в місті діє надзвичайне становище.

Повідомляється, що в регіоні вже не перший день тривають зливи, які сприяють збільшенню чисельності комарів – основних переносників захворювання.

***Лихоманка Денге - гостре вірусне захворювання, що супроводжується сильним болем у суглобах, інтоксикацією організму, висипом і збільшенням лімфатичних вузлів.