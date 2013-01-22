Як визначити кращий день для зачаття дитини

Хоча завагітніти цілком можливо і не в період овуляції, саме він є найбільш благодатним для зачаття дитини. Тому багато жінок так його чекають і намагаються не пропустити ознаки овуляції.

А для того, щоб не втратити жодної хвилини, зовсім не обов`язково постійно вимірювати ректальну температуру, купувати купу тестів тощо - достатньо прислухатися і придивитися до свого організму - він усе підкаже:

1. Зміна слизу, що виділяється шийкою матки.

Виділення стають ряснішими, від водянистої консистенції до консистенції сирого яйця. Якщо овуляції немає, то слиз клейкий або кремоподібний, або взагалі відсутній.

2. Збільшення лібідо (посилення статевого потягу).

В період овуляції жінки відчувають неймовірний прилив лібідо. Збільшення статевого потягу відбувається за кілька днів до овуляції, тобто саме тоді, коли заняття сексом принесе можливий результат.

3. Зміна базальної температури тіла.

Базальна температура тіла піднімається на кілька десятих градуса. Підйом температури викликано гормон прогестероном, кількість якого раптово збільшується після овуляції.

4. Болючість грудей.

Надмірна чутливість викликана гормональним сплеском, який готує організм до потенційно можливої вагітності.

5. Біль внизу живота.

Жінок може турбувати помірний біль внизу живота, зазвичай з одного боку. Біль триває від декількох хвилин до декількох днів і викликано виходом яйцеклітини з яєчника.

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