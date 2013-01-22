Морквяний сік - король овочевих соків

Морквяний сік часто називають королем овочевих соків. Він популярний завдяки високому вмісту корисних речовин. Але при непомірному споживанні навіть такий корисний напій може завдати шкоди організму, попереджають американські учені.

Учені з Університету Небраски прийшли до висновку, що здоровим людям можна пити морквяний сік не більш як 2-3 рази в тиждень. Вони пояснюють, що непомірне вживання соку створює додаткове навантаження на підшлункову залозу. Крім того, інтенсивний прийом соку може змінити колір обличчя за рахунок вмісту бета-каротину.

А ось людям з панкреатитом, іншими захворюваннями підшлункової і кишечника не рекомендується вживати морквяний сік. Також з ним варто бути обережним пацієнтам з цукровим діабетом (можна пити не більш як 1 склянку в тиждень).

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