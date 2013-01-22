Який пульс у людини

Пульс є у кожної людини, його показники пов`язані з роботою серцевого м`яза і мають різну норму для людей різного віку. У середньостатистичної здорової людини пульс у спокої повинен бути рівний 60-80 ударам в 1 хвилину.

Для різних вікових категорій існують різні норми частоти пульсу у спокої. Залежить він також і від статевої приналежності людини. Для новонароджених це – 140 уд./хв., для дітей від народження до року – 130 уд./хв., у віковий період від року до двох років – 100 уд./хв., від трьох до семи років – 95 уд./хв., від восьми до чотирнадцяти років – 80 уд./хв.

Для чоловіків середнього віку нормальні показники пульсу – 60-80 уд./хв., для жінок – 65-90уд./хв. У людей похилого віку нормальний пульс рівний приблизно 65 уд./хв. Якщо людина хворіє, пульс підвищується до 120-150 уд./хв.

Частота пульсу здорової людини коливається протягом дня. Найнижчі його значення спостерігаються рано вранці і пізно увечері. Найбільш високі показники пульсу можна зафіксувати ближче до вечора. У положенні стоячи і сидячи пульс вищий, ніж в положенні лежачи.

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