Вівсянка - класичний сніданок, дуже швидкий в приготуванні і поживний. Незаперечні плюси цього варіанта - достатня кількість вуглеводів і, відповідно, потрібних організму вранці «легкодоступних» калорій. Також вівсянка багата клітковиною, корисною для травної системи і безпечною для талії.

Вибираючи вівсяні пластівці, зверни увагу на маркування. Найменшу обробку проходять пластівці «Геркулес», тому в них зберігається більше корисних речовин. Пластівці сорту «Екстра І» обробляються дуже ретельно, тому підходять для дітей, але в них менше різних «корисностей».

Втім, є у такого сніданку і мінус: він містить дуже мало білків і жирів. Оскільки наш раціон (особливо у дієтчиць) часто страждає від дефіциту білка, треба намагатися їсти його при кожному прийомі їжі. До речі, додавання в кашу молока тут нічим не допоможе, адже в ньому всього близько 5 грамів білка на 100 мл.

Вранці також важливо вживати жири. Вони дуже небезпечні для талії, але критично важливі для організму, зокрема для обміну речовин. Тому включати жири в раціон потрібно обов`язково і краще робити це вранці - щоб організм встиг витратити отриману з них енергію і не відправити її в запаси.

Щоб отримати достатньо і вуглеводів, і жирів з білками, варто доповнити звичайну вівсянку горіхами, шматочком сиру або парою ложок сиру, щоб цей сніданок став дійсно корисним.

Втім, є ще одна добавка, яку варто неодмінно включити до ранкового раціону - свіжі фрукти. По-перше, це смачно, а по-друге - це допоможе отримати достатньо вітамінів, зокрема вітаміну С.

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