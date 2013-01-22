Чому набрякають ноги

Набряки виникають через скупчення рідини в тканинах. Вони можуть бути викликані не тільки надмірним навантаженням на ноги, великою кількістю рідини, але і мати серйозніші причини, пов`язані із захворюваннями вен, серця, нирок.

1. Серцева недостатність

Якщо набряки на ногах носять хронічний характер, це може говорити про серцеву недостатність. Набряки, викликані проблемами з серцем, безболісні. При серцевій недостатності ослаблений серцевий м`яз не прокачує всю кров, внаслідок чого вона починає скупчуватися у венах, що приводить до їх розширення на ногах.

2. Флебіт

Інша причина хронічних набряків – флебіт, при якому одна або декілька вен закупорюються кров`яним згустком, який називається тромбом. Найчастіше при флебіті набряком уражена одна нога, рідше дві. Захворювання приносить виражений біль.

3. Варикозне розширення вен

Варикоз – це порушення відтоку крові, що приводить до підвищення тиску спочатку в крупних венах, потім в малих. Високий тиск в капілярах сприяє виділенню рідини з судин в тканині, від чого і виникає набряк. При варикозному розширенні вен набряки часто бувають несиметричними на обох ногах або присутні тільки на одній. При варикозі набряки збільшуються до вечора або після тривалого перебування на ногах.

4. Ниркова патологія.

При захворюваннях нирок набряк розповсюджується на обидві ноги і не супроводжується болем. Може з`явитися набряклість на обличчі і руках, синяки під очима, іноді спостерігається підвищення температури тіла. Це відбувається при порушенні кількості або складу білків в організмі.

5. Порушення лімфотоку

Порушення лімфотоку в шкірі і підшкірній клітковині приводить до застою лімфи. Це пов`язано з порушенням водного і білкового обміну в організмі. В цьому випадку виникають сильні набряки. Таке явище носить назву «Слоняча хвороба».

6. Побічна дія від ліків

Деякі медичні препарати можуть викликати набряк ніг. До них належать протизаплідні препарати, що містять жіночі гормони, – естроген, деякі ліки, що знижують тиск, вживані тривалий час стероїди при таких захворюваннях, як артрит, рак, астма.

7. Неправильне взуття

До появи набряків приводить неправильно підібране взуття, яке сприяє обмеженню скорочення литкових м`язів. Не слід носити тісне і вузьке взуття на дуже високому каблуці або із зовсім плоскою підошвою.

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