ООН прогнозує рекордне зростання світового безробіття

Чисельність безробітних у світі досягне рекорду в 2013 році. Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на доповідь Міжнародної організації праці (МОП), що входить до складу ООН. За прогнозами МОП, цього року чисельність безробітних зросте по всьому світу на п`ять мільйонів - до 202 мільйонів осіб.

З початку кризи 2007 року безробіття по всьому світу зросло на 28 мільйонів осіб, і на кінець 2012 року становило 197 мільйонів, передає Лента.ру. Свого піку в 199 мільйонів осіб чисельність безробітних досягла під час кризового 2009 року. Потім кількість людей, які не мають постійного заняття, скорочувалася, але в 2012 році знову почала рости.

За прогнозами МОП, у 2014 році чисельність безробітних зросте ще на три мільйони, а на 2017 рік показник досягне 210,6 мільйона осіб. Відсоток безробітних від всього економічно активного населення планети триматиметься на рівні шість відсотків.

Автори доповіді МОП констатують, що найменш захищеною групою населення є люди до 24 років, серед яких роботи не мають 13 відсотків. При цьому, зростає кількість тих, хто відмовляється від ідеї знайти роботу. У 2012 році свої анкети зі служб працевлаштування забрали 39 мільйонів осіб. У розвинених країнах третина всіх безробітних не мають постійного заняття вже понад рік.

Джерело: http://www.lenta.ru/news/2013/01/22/ilo/

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці скоротився у січні-вересні 2012 року, порівняно з показником січня–червня 2012 року, на 0,4 п.п. - до 8%.

Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики України.

У січні–березні показник безробіття в Україні (за методологією МОП) становив 9,1% працездатного населення.

В абсолютних цифрах кількість безробітних серед працездатного населення України за методологією МОП у січні–вересні 2012 року становила 1,62 млн осіб. У січні-березні цей показник становив 1,84 млн, у січні–червні – 1,7 млн осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні у грудні 2012 р. зросла порівняно з листопадом минулого року на 0,2% і становила 1,8% від загальної кількості працездатного населення.

Кількість безробітних, що претендують на одне робоче місце, в Україні у грудні становила, у середньому, 11 осіб (108 осіб на 10 робочих місць), що на 4 особи більше, ніж у листопаді 2012 року. Найбільший показник навантаження на одне робоче місце у 2012 році зафіксовано у грудні.

Згідно з повідомленням, пропозиція робочих місць організаціями і установами у грудні становила 48,6 тис.