Поганий сон руйнує особисте життя. Поганий сон може привести до проблем в сімейному житті. Той з подружжя, хто менше висипається, починає скаржитися, бурчати і звинувачувати партнера в тому, що він його не цінує.

Фахівці досліджували більше 60 пар у віці від 18 до 56 років. Учасників дослідження попросили вести щоденник сну, куди вони записували, добре або погано їм спалося, додаючи опис своїх відчуттів відносно партнера. Крім того, їх знімали на відео в процесі рішення задач зі своєю другою половиною. Ті, хто висипалися погано, проявляли по відношенню до партнера значно менше терпіння.

Учені висловили надію, що їх висновки допоможуть дати зрозуміти суспільству, наскільки для людини важливий повноцінний сон.

На сьогодні кожна третя людина на Землі, за даними Фонду психічного здоров`я, страждає хронічним безсонням. Нормально висипаються тільки 40% від загального числа дорослого населення планети.

directpress.ru