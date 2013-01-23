Вітамін для нарощування м'язів

Вітамін D сприяє збільшенню м`язової маси. Результати нового дослідження на цю тему опубліковані в журналі «Medicine & Science in Sports & Exercise».

У дослідженні взяли участь 419 осіб у віці 20-76 років. Експерти проаналізували фізичний стан добровольців, враховуючи такі чинники як вік, стать, артеріальний тиск, індекс маси тіла і рівень вітаміну D в крові. Після обліку всіх чинників з`ясувалося, що учасники з найбільшими показниками вітаміну D мають кращі показники фізичної сили.

На думку авторів дослідження, такі результати доводять, що вітамін D важливий не тільки для формування кісток, але і для розвитку м`язових волокон. Основна кількість вітаміну D утворюється при дії на шкіру сонячного світла. Джерелами цього вітаміну в продуктах є морська риба, яйця, молоко.

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