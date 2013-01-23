В Японському морі стався землетрус магнітудою 5,2

Землетрус магнітудою 5,2 стався сьогодні в Японському морі біля узбережжя острова Хоккайдо, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Осередок землетрус залягало на глибині 250 км під морським дном, епіцентр - приблизно за 70 км на північний захід від вулканічного острова Рісірі, на якому живуть більш як 5 тис. осіб.

Інформації про наслідки землетрусу не надходило.

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