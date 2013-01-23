20 кг зайвої ваги загрожують діабетом

Ожиріння підвищує ризик передчасної смерті в 2,5-3,5 разу. Якщо на тлі ожиріння розвинувся цукровий діабет, цей ризик зростає в 5,5-8 разів. Про це розповіла головний позаштатний фахівець-ендокринолог Києва Катерина Маляр.

Фахівець підкреслила, що вага і інсулінорезистентність (чинник розвитку діабету 2 типу) в організмі людини генетично зв`язані. Зайва вага сприяє розвитку цукрового діабету, а часті перекушування провокують надмірне виділення інсуліну.

Лікар-ендокринолог підкреслила, що якщо у людини є більш як 20 кг, то, з великою ймовірністю, він стане діабетиком. Крім того, ожиріння пов`язане з розвитком інших захворювань.

likar.info