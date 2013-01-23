Як не дати хворобі зруйнувати шлюб

Наявність хронічних захворювань, таких як діабет, артрит, розсіяний склероз не кращим чином позначається на стосунках. Проте психологи стверджують, що хвороба – ще не хрест на шлюбі.

Дослідження показують, шлюби, в яких один з подружжя має хронічні захворювання, розпадаються частіше, якщо подружжя ще відносно молоде. Також згідно зі статистикою, подружжя, яке здійснює догляд за хворим партнером, в 6 разів більше схильне до депресії, ніж подружжя, яке позбавлене цього тягаря.

Клінічний психолог Розалінд Келб (Rosalind Kalb) з національного Товариства розсіяного склерозу коментує їх відчуття: «Навіть у кращі часи шлюбу це важко. Ви відчуваєте себе в пастці, безпорадним, тим часом як ситуація і хвороба виходить з-під контролю». Але терпіння і відданість допомагають зберегти відносини.

Рівень комунікації є ключовим чинником здоров`я шлюбу. Але потрібно знайти золоту середину: «Якщо пара поглинена розмовами про хворобу, то це проблема. Якщо вони ніколи не говорять про це, це теж проблема».

Перш за все, психологи рекомендують такому подружжю тісніше спілкуватися. Відносини можуть страждати, коли люди не здатні обговорювати проблеми, що не мають легкого або очевидного рішення. І якщо уникати їх обговорення, це може привести до відчуття відстані і відсутність інтимності. «Пошук шляхів відкрито говорити про проблеми», – говорить Розалінд Келб, – «це перший крок до ефективного рішення проблем і розвитку відчуття спорідненості, близькості».

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