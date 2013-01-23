Як чистити зуби, щоб не було зубного каменя

Зуби треба чистити по 16 разів кожен, каже тернопільський лікар Тетяна Ільницька, 50 років. Це має тривати не менше 3 хвилин.

"Від неправильної чистки у кожного десятого утворюється зубний камінь. Щітку треба направляти лише в один бік - від основи зуба донизу. Класти на неї 2 см зубної пасти. То ніби багато, але як правильно чистити - то в самий раз."

Не радить брати відбілюючу пасту, бо руйнує емаль зуба.

"Зараз майже всі пасти відбілюють. Нащо вам білі зуби, якщо будуть боліти? Не беріть лікувальні пасти, якщо у вас нормальні зуби. Вони руйнують емаль."

Зуби треба чистити одразу після їжі як мінімум двічі на день.

"Чистіть зуби в середньому темпі зліва направо. Кожен зуб вичищайте лише в одному напрямку - від ясен. Спочатку верхню щелепу, тоді нижню. Щітку треба розташовувати під кутом 45 градусів. Жувальну поверхню зубів чистіть від кута до середини."

В кінці проводять масаж ясен. Треба прикрити рот і робити щіткою рухи по колу, торкаючись зубів і ясен. Не можна робити його, якщо ясна запалені. Щоб підібрати хорошу зубну щітку, орієнтуйтеся на жорсткість, форму і розмір. Для дітей і людей з хворими яснами та чутливими зубами підходить м`яка. Інші можуть використовувати жорсткі. Неправильне чищення жорсткою щіткою призводить до травм ясен і стирання зубів. Тому краще обирати щітки середньої жорсткості. Вони добре чистять і не травмують ясна. Щітку міняють раз на три місяці. Зберігають без футляра - у ньому швидше розмножуються бактерії. Радить обирати щітку, де щетинки розташовані під двома кутами, краще різної висоти. Така дозволяє вичистити наліт біля шийки зуба. Якщо не маєте змоги почистити зуби після їжі, радить користуватися зубною ниткою.

"Вони є плоскі і круглі. Обирайте круглі, просочені воском, - вони не ріжуть ясна. Плоскі підходять лише, коли зуби дуже міцно притиснуті один до одного".

Після чистки зубів прополощіть рот. Ополіскувачі містять речовини, що вбивають бактерії карієсу. Полоскати треба 30 секунд. За цей час кілька разів процідіть рідину крізь зуби. Так вимиєте всі залишки їжі.

gazeta.ua