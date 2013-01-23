Як пришвидшити обмін речовин

Ви, напевно, не раз дивувалися з тих дівчат, які їжу поглинають в необмежених кількостях і при цьому залишаються стрункими і підтягнутими. Секрет в тому, що необхідно скласти для себе раціон з продуктів і напоїв, які прискорюють обмін речовин в організмі. А додавши помірні фізичні навантаження, ви в найкоротші терміни забудете про зайві кілограми і з легкістю зможете підтримувати свою вагу. Існує декілька ефективних методів, які підвищать ваш метаболізм.

Щодня випивайте не менш як вісім склянок води з льодом. Холодна вода прискорює травний процес, але тільки якщо вживати її не відразу після їжі, а за 20-30 хв. до і після прийому їжі.

Крім холодної води, поліпшенню метаболізму сприяє також кава і зелений чай. Кофеїн стимулює роботу серця і центральну нервову систему. Дієтологи рекомендують випивати по дві чашки кави в день і чаю- не менше трьох чашок.

Кожен ранок готуйте щільний сніданок.

Протягом дня харчуйтеся часто, але невеликими порціями. Більше вживайте молочних продуктів, горіхів, ківі, чорного шоколаду, виробів з цілісного зерна - всі продукти допоможуть поліпшити травлення і забезпечать організм необхідними вітамінами.

Правильні фізичні навантаження також допоможуть поліпшити метаболізм. Так наприклад після занять фітнесом необхідні 20 хвилин легкої пробіжки, якщо немає такої можливості - 30 хвилин прогуляйтеся пішки. У свій комплекс вправ введіть заняття з гантелями на всі групи м`язів, яким досить приділяти одну годину в тиждень. Влаштовуйте для себе повноцінний здоровий сон не менш як вісім годин.

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