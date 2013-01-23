Число безробітних в світі за рік зросте на 5,1 млн

Число безробітних людей в світі в поточному році збільшиться на 5,1 мільйона осіб - до 202 мільйонів, і на ще 3 мільйони в 2014 році, прогнозує Міжнародна організація праці (МОП).

За підсумками минулого року кількість безробітних у світі збільшилася до 197 мільйонів. У порівнянні з 2011 роком показник зріс на 4 мільйони чоловік, одна чверть з яких втратили роботу в країнах з розвиненою економікою. Таким чином, основне збільшення безробітних припадає на країни Східної та Південної Азії та Африки.

Зростає безробіття і серед молоді. В даний час без роботи залишаються приблизно 73,8 мільйона молодих людей, або 12,6%. Очікується, що до 2014 року їх кількість може збільшитися ще на 500 тисяч чоловік, а до 2017 року рівень безробіття серед молоді може скласти 12,9%.

В даний час в країнах з розвиненою економікою приблизно 35% молодих людей не можуть знайти роботу протягом 6 місяців або довше. У 2007 році показник знаходився на рівні 28,5%.

За прогнозами організації, навіть при незначному відновленні економічного зростання у 2017 році рівень безробіття в усьому світі залишиться на позначці 6%. При цьому число безробітних, як очікується, продовжить рости протягом найближчих п`яти років до 210,6 мільйона чоловік.