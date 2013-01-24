Євросуд з прав людини розглядав понад 10 тис справ з України

У 2012 році на розгляді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) перебувало 10 тис. 450 справ за скаргами громадян України - 8,2% всіх справ, що розглядав суд минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать статистичні дані за 2012 рік, оприлюднені сьогодні на прес-конференції президентом Європейського суду з прав людини Діном Шпільманом.

Таким чином Україна посіла четверте місце за кількістю справ проти неї, що перебували на розгляді в Європейському суді з прав людини.

Перше місце залишається за Росією (28,6 тис. справ, або 22,3% всіх справ на розгляді), на другому – Туреччина (16,9 тис., або 13,2%), на третьому – Італія (14,2 тис. справ, або 11,1%).

Одразу за Україною, на п’ятому місці – Сербія (10 тис. 050 справ, або 7,8%), на шостому – Румунія (8,7 тис. справ (6,8%)).

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства юстиції, станом на вересень 2012 року за 15 років чинності для України Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод на виконання рішень Європейського суду з прав людини Україна виплатила позивачам 127 млн 953 тис. 689,32 грн. грошової компенсації.

17 січня 2013 року ЄСПЛ оприлюднив 211 рішень за скаргами до України. Згідно з цими рішеннями, держава повинна виплатити громадянам більш як 1,1 млн євро (11,7 млн грн).