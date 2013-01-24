Як правильно вживати протизастудні ліки

До індукторів інтерферону належать ліки, діючими речовинами яких є амізон, арбідол, тилорон і ремантадин.

Завдяки чому виникає ефект? По-перше, вони викликають підвищене вироблення інтерферону — білка, який виробляється організмом для боротьби з вірусом, а по-друге, блокують розмноження вірусу грипу.

Коли показані? Для профілактики і лікування грипу й інших ГРВІ.

Чи можна дітям? Амізон — можна, починаючи з 6 років; арбідол — починаючи з 2-х років, тилорон — дітям з 7 років; ремантадин — після року.

Протипоказання. До вживання амізону — підвищена чутливість до препаратів йоду, перші три місяці вагітності. Тилорон і ремантадин не можна при годуванні грудьми і вагітним. Ремантадин не можна вживати при епілепсії, печінковій і нирковій недостатності. Крім того, на будь-який препарат індивідуально може виникнути алергія (якщо після вживання препарату починає нудити, виникає свербіння шкіри і т.п., потрібно випити кілька пігулок активованого вугілля і припинити вживання препарату).

Амізон рекомендується вживати після їжі, не розжовуючи: дорослим — по 1 пігулці на добу протягом 3–5 днів, надалі — по 1 пігулці 1 раз на 2–3 дні протягом 2–3 тижнів; дітям від 6 до 12 років — по 1/2 пігулки через день протягом 3 тижнів; дітям від 12 до 16 років — по 1 пігулці через день протягом 2–3 тижнів.

Решта індукторів інтерферону випускається в різних дозуваннях, тому при підборі лікування потрібно звертати увагу на вагу пігулки (вказується на упаковці "препарат такий-то, в одній пігулці стільки-то грам").

Арбідол потрібно вживати: дітям у віці 2–6 років — по 0,05 г; 6–12 років — 0,1 г; старше 12 років і дорослим — 0,2 г 1 раз на добу 10–14 днів. Курс — близько двох тижнів. Тилорон дорослим — по 0,250 г 1 раз на тиждень, після їжі, а потім двічі на тиждень по 0,125 р. Дітям від 7 років — по 0,06 г, 1 раз на день після їжі. Курс — 6 тижнів.

Ремантадин — дорослим і дітям старше 10 років по 100 міліграм 2 рази на добу; дітям до 10 років дозу розраховують так: 5 міліграм препарату на 1 кг ваги дитини, вживати 1 раз на добу. Курс — місяць.

Характерна особливість дієти під час лікування будь-якими індукторами інтерферону — потрібно виключити слабкоалкогольні напої (пиво і вино). Інакше можна серйозно нашкодити шлунку.