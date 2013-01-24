Людям з хворими нирками потрібна спеціальна дієта

Спеціальна дієта належить до лікувальних заходів у разі ниркових захворювань. У цьому питанні передусім звертають увагу на кілька головних аспектів. У разі пієлонефриту зі збереженням відтоку сечі хворим, по-перше, потрібно вживати не менше двох літрів рідини на добу, щоб промивати сечовивідні шляхи.

По-друге, варто уникати гострих страв та спецій, м`ясних та рибних відварів. У разі гломерулонефриту не зловживати білковими продуктами. А під час порушення водного балансу з виникненням набряків та підвищенням артеріального тиску слід обмежити вживання солі до 6 г на добу, а в деяких випадках зовсім вилучити її з раціону.

Хворим на інфекційно-запальні захворювання нирок, знову ж таки за умови збереження відтоку сечі, рекомендується санаторно-курортне лікування на курортах з маломінералізованими водами. Передусім це трускавецькі, моршинські, закарпатські санаторії. У разі імунозапальних хвороб нирок (хронічний гломерулонефрит) поліпшити стан допомагає кліматичне лікування на південному березі Криму з травня по вересень. Свого часу там функціонувало три спеціалізовані санаторії. Однак з певних причин їх було закрито.