Стреси на роботі підвищують ризик серцевих хвороб на 70%

Стреси на роботі безпосередньо впливають на фізіологічний стан організму, збільшуючи ризик серцевих захворювань майже на 70%, встановили британські медики.

На думку фахівців з Університетського коледжу Лондона, у людей, схильних до стресу на роботі, залишається менше часу на заняття спортом або правильне харчування.

Проте це не єдині проблеми, пов`язані з постійною напругою. Як з`ясували учені, в організмі тих, хто постійно отримує стрес, відбуваються також біохімічні зміни.

Постійний стрес виводить з ладу нервову систему, яка контролює серцеву діяльність, і приводить до порушень, і, внаслідок цього, порушується серцебиття. Крім того, стрес ударяє по нейроендокринній системі, яка відповідає за вироблення гормонів. Заклопотаність на роботі безпосередньо пов`язана з підвищеним рівнем кортизола вранці.

При напруженій роботі з виходом на пенсію ризик серцевих захворювань знов знижується в порівнянні з віком до 50 років.