Трав’яні чаї у лікуванні застудних хвороб

Трав’яні чаї - для профілактики і лікування простудних захворювань. Заготовлюючи влітку рослини на зиму, ми, в першу чергу, прагнемо не забути про липовий цвіт, материнку, чебрець, ромашку, мальву та інші, що допомагають при простуді.

Липовий чай має потогінну і жарознижуючу дію — саме ця його властивість необхідна при простуді. Крім того, бактерицидні властивості напою добре проявляють себе при полосканні горла під час ангіни.

Спосіб заварювання: 1 столову ложку заливають стаканом кип`ятку. Можна скористатися іншим рецептом: квітки заливають холодною водою і тримають на повільному вогні 15 хвилин.

Чай з чорної бузини. Бузина — відмінний потогінний, протизапальний, сечогінний і дезінфікуючий засіб. Пити такий чай слід якомога гарячим, слід випити відразу 2-3 чашки, які обов`язково спричинять рясне потовиділення.

Чай для зниження температур. Якщо у хворого підвищена температура, яка супроводжується сильною спрагою, то для її тамування краще всього використовувати чай з плодів шипшини з медом, чай з кропиви з медом і лимоном.