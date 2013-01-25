Про що свідчить біль у лівому боці

При виникненні болю в животі будь-якої причини і будь-якого характеру потрібно звернутися до лікаря. Симптом, що насторожує - якщо раптово виниклі різкі болі в лівому боці або по всій області живота тривають більше 30 хвилин. Лікування може бути як консервативним, лікарським, так і хірургічним. Лікарі, які лікують захворювання, що викликають болі в животі - це хірург, гастроентеролог, інфекціоніст, травматолог або гінеколог.

У цьому сегменті живота проектуються шлунок, селезінка, петлі кишечника, підшлункова залоза, частково діафрагма.

Якщо болить лівий бік, це може бути одним із симптомів таких захворювань:

- Захворювання шлунка можуть дати біль у лівій верхній частині живота. Функціональна диспепсія, запалення слизової шлунка (гастрит) дають болі в області шлунка, які супроводжуються нудотою та блюванням.

- Селезінка розтащована в організмі близько до поверхні тіла, тому найчастіше біль в лівій верхній частині живота пов`язаний саме з цим органом.

Лівий бік болить, якщо розтягується капсула селезінки, а сам орган збільшується в розмірах. Селезінка може бути схильна до розриву внаслідок травми черевної порожнини або деяких інфекційних захворювань - таких як мононуклеоз. Розташування поблизу поверхні тіла робить орган особливо вразливим. При мононуклеозі відбувається збільшення розмірів селезінки і розм`якшення її консистенції, а значить - ймовірність розриву зростає. Може трапитися, що сильно збільшена селезінка розривається навіть без зовнішнього впливу. Сигнали розриву селезінки: біль у животі, чутливість області селезінки, посиніння навколо пупка через скупчення крові в цій області.

- У випадку якщо болить лівий бік у верхньому сегменті живота, причина може бути також пов`язана з грижею діафрагми.

- Болі в лівому відділі живота можуть бути з причини запалення підшлункової залози (панкреатит). Крім болю в лівому боці, запалена залоза віддає больові відчуття праворуч і в центр живота. Причина полягає в будові залози - вона протягнута через весь верхній відділ живота. Підшлункова залоза піддається різних запалень (панкреатити), а також раку.

Ви можете запідозрити у себе неполадки з підшлунковою залозою за характером болю в животі. При панкреатитах біль дуже різкий, він оперізує і віддає в спину, при цьому є відчуття, що біль іде зсередини. Панкреатит супроводжується високою температурою тіла, нудотою і блювотою.

- Якщо хворий скаржиться на біль в лівому нижньому сегменті живота, причини можуть бути здебільшого ті ж, що і при болях в правому боці внизу. Додатковий стан, при якому спостерігаються болі в правому низу живота - це апендицит. Гострий апендицит підлягає екстреній операції.

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