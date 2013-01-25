Чим небезпечні напівфабрикати?

Заморожені напівфабрикати стають все більш популярними. Але чи здатні вони замінити домашню їжу?

Коли ми готуємо котлети самі, то точно знаємо, яке м`ясо для них використовували, скільки додано сухарі, хліб або геркулеса, скільки вони містять яєць, лука, часнику, прянощів, солі. Спробуйте відповісти на ці питання стосовно будь-яких заморожених котлеток.

Згідно законодавству, всі компоненти цього продукту перераховують у порядку убування їх дози. Першою йде яловичина, і це вселяє оптимізм. Але люди, посвячені в секрети «промислової кухні», відразу звернуть увагу на наступні два компоненти — воду і соєву муку. Є всі підстави вважати, що соя в котлетці займає місця значно більше, ніж яловичина. Адже вона може збільшувати свій об`єм в 6 разів, розбухаючи від води. І стабілізатор фосфат натрію, присутній у складі котлети, працює на цю версію — його додають, щоб зв`язати зайву воду, щоб котлетка була соковитою. Інший компонент, що дозволяє думати, що м`яса в котлеті мало, а сої багато, — підсилювач смаку глутамат. Він надає м`ясному смаку навіть продукту з мінімальною кількістю м`яса.

На запитання, скільки м`яса в таких котлетах, відповіді не має. Адже щоб споживачі знали, що вони купують — яловичину або сою, потрібно у складі вказувати вміст м`яса у відсотках. У Євросоюзі, до речі, так і роблять.

Купуючи напівфабрикати, звертайте увагу на три наступні компоненти в їх складі:

- рослинний білок. Зазвичай роблять з сої, пропускаючи його через такі «жорна» хімічних технологій, що білок стає важко називати натуральним продуктом. Є серйозні дослідження, що доводять, що соя порушує роботу статевих гормонів. Це особливо небезпечно під час розвитку плоду, коли формуються статеві органи, а також в дитячому і підлітковому віці;

- фосфати (можуть указуватися як дифосфати, пірофосфати, трифосфати, поліфосфати або харчові добавки Е450, Е451, Е452);

- підсилювачі смаку і аромату - глутамінова кислота (Е620) або її солі — глутамати (Е621). Таку ж роль підсилювача смаку може грати гідролизат соєвого білка.

Всі ці компоненти говорять про те, що перед вами дешевий продукт, що має мало спільного з домашньою кухнею.