10 речовин, необхідних мозку

Глюкоза. Корисні вуглеводи - в зерновому і чорному хлібі, коричневому тростинному цукрі, макаронних виробах з борошна грубого помелу, шкідливі - в білому цукрі, здобі, цукерках і тістечках.

Залізо. Зернові продукти, боби, яйця, сир, яловича печінка. У овочах і фруктах заліза мало, зате воно з них повністю засвоюється. Особливо з овочів і фруктів зеленого кольору, наприклад, із зелених яблук.

Вітамін С. Чорна смородина, болгарський перець, обліпиха, всі цитрусові.

Вітаміни групи В (В1, В2, В12). Пивні дріжджі (продаються в аптеці), шпинат, морква, кукурудза, квасоля, броколі (В1, В2), печінка яловича, нежирна яловичина, яловиче серце, оселедець, курячі жовтки (В12).

Лецитин. Яєчні жовтки, субпродукти (яловича і свиняча печінка, нирки), в аптеці можна купити вітамінні комплекси з лецитином.

Кальцій. Молоко і молочні продукти, сири, яєчні жовтки.

Магній. Хліб - особливо з муки грубого помелу, рис, гречка, квасоля у будь-якому вигляді.

Калій. Печена картопля, курага, родзинки, свіжі червоні помідори.

Ненасичені жирні кислоти. Рослинні масла - оливкове, соєве, рапсове, соняшникове, арахісове; жирні види риб - оселедець, тунець, скумбрія, риб`ячий жир в капсулах, комплекси з Омега-3 кислотами.

Цинк. Морепродукти: креветки, краби, устриці; тваринні білки: яловичина, пісна свинина, баранина, а також гарбузове насіння, паростки пшениці.