Як не допустити випадіння волосся

Як підібрати шампунь й доглядати за волоссям, щоб зменшити його випадіння розповідає лікар-дерматолог, трохолог столичного Центру волосся Денис Прокоповіч, 35 років.

Весною волосся випадає більше через зимові перепади температури. В теплі судини голови розширюються, а в холоді звужуються. Від цього перепаду слабшає фолікул в якому росте волосина. За 2-3 місяці випадає. Тому, хто взимку ходить без шапки, весною більше втрачає волосся.

"Взимку від морозу також страждає структура волосся. Хто дістає його з під шапки, має за ним краще дбати. Користуватись бальзамами, масками, які зволожують волосся. Це ж слід робити влітку. Від спеки так само, як і від морозу волосся тьмяніє, стає ламке, тоншає".

Радить розчісуватись гребенем, а не масажною щіткою. Обирати краще пластмасовий гребінець.

"У дерев`яних можуть бути мікро тріщини, а в них - мікроорганізми: грибки, наприклад. Можна перенести це на шкіру голови. Те ж саме може бути й на щітках з натуральною щетиною. Металеві ушкоджують кутикулу й волосину. Буде роздвоюватись, обламуватись на кінчиках".

Розчісувати волосся радить не мокре, а злегка підсушене. Менше користуватись феном, бігуді, прасочками, плойками. Все це пересушує волосся.

"Мити волосся можна хоч щодень. Це не шкодить, як вважалось раніше. Шампунь підбирається за типом шкіри - для сухої, жирної й нормальної голови. Якщо волосся жирне при голові й сухе на кінчиках, треба брати шампунь для жирного волосся, а на кінчики наносити бальзам й кондиціонер".

gazeta.ua