Що брати з собою на обід в офіс

Прихильникам здорового харчування буває складно організувати здоровий обід посеред робочого дня. Часто часу на похід у ресторан або кафе не вистачає, а їжу, яку пропонують в офісі, назвати здоровою можна тільки з натяжкою. Для таких випадків Tochka.net пропонує прості і корисні варіанти обіду, які можна принести на роботу з дому.

Основна страва. Щоб встигнути з`їсти за день потрібну кількість білка (а це біля 40% всього раціону), починати потрібно вже в обід. Наш вибір - відварна курка або телятина. По-перше, запікання таки вимагає більше часу та уваги (легко пересушити м`ясо). По-друге, при варінні різні шкідливі елементи, які можуть міститися в м`ясі, залишаються у воді.

Що стосується риби, то на обід можна спокійно брати навіть жирні сорти - тим більше, що в них багато поліненасичених кислот, потрібних для серця. Що ще важливіше для дівчат - ці кислоти допомагають боротися з передменструальним симптомом.

Гарнір. Набридли вічні супутники діетчиць - коричневий рис і гречка? Спробуй замінити їх порцією сочевиці з овочами. По-перше, це дуже смачно. По-друге, в ній достатньо вуглеводів (більше 50%), та ще й дуже багато білка (більше 20%). З таким гарніром буде зовсім нескладно виконати денну норму споживання протеїнів. По-третє, варити сочевицю не так і довго - просто варто вибирати дрібні червоні боби, які готуються набагато швидше зелених.

Салат. Без свіжих овочів на обід не обійтися, але якщо нести їх в порізаному вигляді з дому, сік розтечеться по всьому контейнеру. Щоб цього не трапилося, вибирай більш щільні овочі, а у м`яких залишай тільки м`ясисту частину (наприклад, відмовся від водянистої частини помідора, в якій містяться насіння).

І головне - заправляй салат безпосередньо перед обідом. Для цих цілей зручно тримати в тумбочці офісного стола невелику пляшку оливкової олії.

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