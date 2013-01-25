Сидяча робота вкорочує віку

Британські вчені з Королівського коледжу Лондона провели нове дослідження, результати якого свідчать, що люди, які більшу частину життя сидять, старіють у середньому на десять років раніше, ніж їх більш активні ровесники.

У дослідженні взяли участь 2400 пар близнюків, які заповнили анкети, указавши частоту й інтенсивність фізичних навантажень, а також здали аналіз крові.

Під час вивчення отриманих даних, фахівець Лінн Черкас разом з колегами виміряла довжину теломер (кінцеві фрагменти хромосом, що захищають клітинну ДНК від деформацій і ушкоджень) хромосом у клітинах крові учасників і зіставила отримані показники з даними опитування.

Дослідники повідомили, що в кожної людини довжина теломери щороку скорочується в середньому на 21 пару нуклеотидів - елементарних структур молекули ДНК. Але в учасників цей показник істотно відрізнявся залежно від ступеня їхньої фізичної активності.

Виявилося, що в середньому довжина теломери в людей з мінімальною фізичною активністю (16 хвилин на тиждень) на 200 нуклеотидів коротша, ніж у фізично більше активних (199 хвилин на тиждень), тобто найбільш активні люди мали таку ж довжину теломер, як і ті, хто був на 10 років їх молодші, але вели сидячий спосіб життя.

Учені припустили, що організм фізично неактивних людей більше чутливий до запалення й ушкодження клітин під впливом кисню, у той час як фізична активність допомагає справлятися зі стресами, що сприяють вкороченню теломер.

Нагадаємо, що раніше вже проводилося подібне дослідження вченими з Університету Міссурі, які також з`ясували, що сидіння не тільки приводить до зайвої ваги, але й до виникнення метаболічних процесів, що призводять до появи серйозних ризиків для здоров`я - до розвитку серцево-судинних захворювань і діабету.