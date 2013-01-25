Перші симптоми авітамінозу з`являються в січні
12:51, 25 січня 2013Зарубіжні новини
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Більше спіть та дихайте свіжим повітрям
Найперші симптоми з`являються в січні, коли всі починають опам`ятовуватися після бурхливих свят. Саме тоді бажано почати пити вітамінні комплекси. Можна збільшити кількість фруктів і овочів в щоденному раціоні.
Вважаєте сон марною тратою часу? А дарма, ніщо так не відновить ваші сили, як сон. Більше часу проводьте на свіжому повітрі. У вихідні в парк. Час піти в солярій, адже саме тепло і сонця нам так не вистачає у цей час. Лютий і березень – час дістати з холодильника заморожені ягоди, відкоркувати банки з варенням, налягати на мед і горіхи, гриби і сухофрукти.
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