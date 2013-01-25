Дивовижні і незвичайні властивості лимона
Лікує гнійнички і прищики...
Всі ми знаємо, що лимон чудово лікує застуду і зміцнює імунітет. Але існує ще безліч інших переваг, про які ви навіть і не чули.
Чи знали ви, що якщо сік лимона розбавити з водою і нанести на шкіру, то можна вилікувати гнійнички і прищики, вивести пігментні плями і веснянки.
А також.
...лимони виводять з організму зайві шлаки, рідину, шкідливі і токсичні речовини. Вони полегшують функціонування печінки, а точніше сприяють посиленню дії ферментів печінки і розріджують жовч.
Також лимони використовують в косметології. Оливкова олія з лимонним соком – відмінний засіб для позбавлення від дрібних зморшок.
У середньовіччі особливо високо цінувалася світла і однотонна шкіра, саме лимонний сік допомагав дівчатам освітлити шкіру на один, два тони.
Перед торжеством освіжіть шкіру зеленим чаєм з лимоном – після цієї процедури ваше обличчя придбає красивий колір і здоровий рум`янець.
Для зняття ознак втоми і набряклості ніг – немає нічого кращого за лимонну ванну. А якщо болить голова, зробіть масаж скроневої частини голови за допомогою лимонного соку.
Для надання волоссю пишноти і шовковистості, обполосніть їх після миття голови водою з лимонним соком.