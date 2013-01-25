Дивовижні і незвичайні властивості лимона

Всі ми знаємо, що лимон чудово лікує застуду і зміцнює імунітет. Але існує ще безліч інших переваг, про які ви навіть і не чули.

Чи знали ви, що якщо сік лимона розбавити з водою і нанести на шкіру, то можна вилікувати гнійнички і прищики, вивести пігментні плями і веснянки.

А також.

...лимони виводять з організму зайві шлаки, рідину, шкідливі і токсичні речовини. Вони полегшують функціонування печінки, а точніше сприяють посиленню дії ферментів печінки і розріджують жовч.

Також лимони використовують в косметології. Оливкова олія з лимонним соком – відмінний засіб для позбавлення від дрібних зморшок.

У середньовіччі особливо високо цінувалася світла і однотонна шкіра, саме лимонний сік допомагав дівчатам освітлити шкіру на один, два тони.

Перед торжеством освіжіть шкіру зеленим чаєм з лимоном – після цієї процедури ваше обличчя придбає красивий колір і здоровий рум`янець.

Для зняття ознак втоми і набряклості ніг – немає нічого кращого за лимонну ванну. А якщо болить голова, зробіть масаж скроневої частини голови за допомогою лимонного соку.

Для надання волоссю пишноти і шовковистості, обполосніть їх після миття голови водою з лимонним соком.

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