Літак, в який потрапила блискавка, приземлився з палаючим двигуном
13:51, 25 січня 2013Зарубіжні новини
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Ніхто не постраждав
У пасажирський літак Турецьких авіаліній, що здійснює рейс Стамбул-Ізмір, ударила блискавка, внаслідок чого в моторному відсіку почалася пожежа.
Як повідомляє NEWS.am з посиланням на Hurriyet, інцидент стався 24 січня о 23.15 при підльоті до Ізміру.
В результаті удару блискавки відмовив один із двигунів лайнера. Пілотам вдалося посадити літак в аеропорту Ізміра, ніхто з пасажирів не постраждав.
Один із пасажирів зняв те, що все відбувалося, на мобільний.
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