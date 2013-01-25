ЮНІСЕФ закликає зібрати $1,4 млрд для допомоги дітям

Сьогодні ЮНІСЕФ звернувся із закликом зібрати 1,4 млрд дол для надання життєво важливої допомоги дітям в 45 країнах і регіонах, охоплених конфліктами, стихійними лихами та іншими надзвичайними ситуаціями в цьому році.

Про це УНІАН повідомили у представництві Фонду ЮНІСЕФ.

«Перший місяць 2013 року вже виявився важким для мільйонів дітей, що страждають в Сирії та для біженців, які були змушені тікати в сусідні країни. Становище в Малі та Центральноафриканській Республіці також погіршується і це загрожує життю дітей і жінок», зазначив Тед Чаібан, директор Управління ЮНІСЕФ з надання допомоги в надзвичайних ситуаціях.

Кошти, зібрані в межах кампанії «Гуманітарні дії в інтересах дітей 2013», підуть на допомогу іншим країнам, що також переживають гуманітарну кризу і потребують негайної допомоги, але рідше потрапляють до уваги ЗМІ. Це зокрема Чад, Колумбія, Ефіопія, Філіппіни, Сомалі та Ємен.

«Складна ситуація в Сирії є пріоритетним завданням глобального реагування ЮНІСЕФ на надзвичайні ситуації», - зазначив Т.Чаібан.

Більше 85 відсотків необхідних коштів буде спрямовано для допомоги постраждалим, від гуманітарних криз, за межами Сирії. 45 країн та регіонів зазначених у зверненні є пріоритетними для надання допомоги. Ці країни були визначені шляхом проведення оцінки масштабів криз, їх наслідків для дітей та жінок, складності вирішення та можливості надання допомоги.

Кошти зібрані ЮНІСЕФ у 2013 дадуть змогу організації продовжити діяльність розпочату ще у 2012 році. Середі успіхів, яких було досягнуто в період з січня по жовтень 2012, є такі: охорона здоров’я: імунізовано 38,3 мільйона дітей; забезпечення води, санітарії та гігієни: 12,4 млн. чоловік отримали доступ до чистої води для пиття, приготування їжі та купання; освіта: 3 млн. дітей отримали доступ до якісної освіти; захист дітей: 2,4 мільйона дітей отримали послуги від служб захисту дітей; харчування: 2 мільйони дітей пройшли лікування від важкої та гострої форм недостатнього харчування; ВІЛ і СНІД: 1 млн. людей отримали доступ до тестування, консультування та лікування.