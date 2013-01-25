У квартирі 36-річної жінки виявили заморожені трупи немовлят

В одній з мінських квартир виявлені мертві тіла трьох немовлят.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Слідчого комітету Білорусі по Мінську.

«За фактом вбивства трьох немовлят порушено кримінальну справу за п. 2 ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу Білорусі (вбивство трьох явно малолітніх)», - зазначається у повідомленні.

Як повідомив офіційний представник УСК Білорусі по Мінську Олександр Герасимов, за попередніми даними судово-медичних експертиз, досліджувані трупи є зовні сформованими доношеними немовлятами. За статевою приналежності один з них є хлопчиком, дві – дівчинки.

Призначено комплекс спеціальних досліджень, направлених на визначення їх біологічної приналежності до конкретних батьків, встановлення того, мертвими чи живими вони були народжені.

«Слідством визначено конкретні напрямки роботи за наявними версіями. Ведуться оперативно-розшукові заходи та інші слідчі дії», - відзначили в УСК Білорусі по Мінську.

Несподівану знахідку зробив увечері 22 січня 41-річний мінчанин, прийшовши до квартири померлої від раку співмешканки, щоб навести там лад. У морозилці в квартирі 36-річної жінки, яка померла 19 січня, він знайшов труп немовляти, про що повідомив Фрунзенське РУВС столиці.

«При ретельному огляді слідчо-оперативна група знайшла в морозилці три подібні зразки. Було призначено судово-медичну експертизу. Сказати відразу, що саме виявлено – мертвих немовлят або людські ембріони, експерти не змогли, оскільки зразки були заморожені», - підкреслили в УСК Білорусі по Мінську.

Як повідомив на прес-конференції в Мінську голова Слідчого комітету Валентин Шаєв, судово-медичну експертизу вдалося провести тільки 24 січня.

«Дослідження показало, що знайдені – це один хлопчик і дві дівчинки. Діти доношені. Висловлено припущення про те, що вони народилися мертвими, задихнувшись в утробі матері», - сказав голова СК Білорусі.