Білоруські учені винайшли спосіб боротьби зі СНІДом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, заступник голови Президії Національної академії наук Білорусі Володимир Гусаков повідомив, що білоруським ученим у 2012 році вдалося сконструювати сполуку для боротьби з ВІЛ.

«Інформатики і біохіміки здійснили математичний дизайн чотирьох хімічних сполук, які мають широкий спектр нейтралізуючої активності до ВІЛ-1», - відзначив В.Гусаков.

За його словами, сконструйовані сполуки здатні блокувати функціонально важливі ділянки оболонки вірусу і є перспективними базовими структурами для створення нових лікарських препаратів проти СНІДу.