Чи корисний кефір?

Корисні властивості кефіру пов`язані з кисломолочними бактеріями, які входять до складу напою, і з особливістю переробки молока при його виробництві. Кефір - один з продуктів, який повинен бути присутнім в раціоні і дорослих, і дітей.

Слід нагадати процедуру виробництва кефіру. У його складі не повинні бути присутніми додаткові інгредієнти, окрім коров`ячого молока і закваски молочнокислих бактерій. Всі консерванти і ароматизатори нічого, окрім алергії або розладу травлення, не принесуть.

Так, щоб кефір приносив тільки користь, необхідно дотримуватися елементарних правил: вибирати натуральний продукт без консервантів, перевіряти дату виготовлення і термін придатності продукту і зберігати напій згідно з правилами, вказаними на упаковці.

Найкориснішою властивістю кефіру є позитивна дія на мікрофлору шлунково-кишкового тракту. При нормальному змісті молочнокислих і лактобактерій в товстому кишечнику повністю зникає проблема дисбактеріозу. А разом з ним йдуть такі неприємності, як закреп або діарея, здуття живота, спастичні болі по ходу кишечника. Іноді проблеми зі шкірою зв’язані з хворим станом кишечника. Регулярне вживання кефіру сприяє усуненню всіх цих симптомів.

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