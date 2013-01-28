У Бразилії у нічному клубі загинули 231 людина

Бразильська влада оголосила триденну жалобу за жертвами пожежі в нічному клубі Kiss в Санта-Марії, місті в штаті Ріо-Гранде-до-Сул.

Загинула, за останніми даними, 231 людина, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними місцевих ЗМІ, пожежа почалася після того, як група, що виступала в клубі, запалила феєрверки. У клубі відразу ж почалася паніка. Більшість жертв задихнулися від диму або загинули в тисняві, що почалася незабаром. Пожежники кілька годин боролися з вогнем.

Президент Бразилії Ділма Русеф перервала робочу поїздку до Чилі і вирушила до Санта-Марії, де відвідала в міській лікарні тих, що вижили.

Всього до лікарень було доставлено 117 осіб.

Влада заявляє, що пріоритетним завданням зараз є впізнання всіх жертв. Крім того, зусилля будуть зосереджені на тому, щоб встановити причину пожежі і з`ясувати, чи дотримувалися в клубі заходи безпеки.

У штаті Ріо-Гранде-до-Сул, де відбулася трагедія, жалоба триватиме 30 днів.

Влада вирішила перенести намічену на понеділок церемонію з нагоди символічної дати "500 днів до початку Олімпіади".

Джерело: http://www.bbc.co.uk/russian/international/2013/01/130127_brazil_nightclub_fire.shtml