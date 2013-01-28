Чим корисний часник

Хвороби серця – це вбивця №1 у всьому світі, а цукровий діабет є серйозним чинником ризику захворювань серцево-судинної системи. Азіатські вчені вважають, що часник надзвичайно ефективний в профілактиці серцево-судинних захворювань, особливо від ускладнень, від якої часто помирають діабетики.

Учені провели серію експериментів з лабораторними тваринами, вивчаючи вплив екстракту часнику на здоров`я щурів, хворих на діабет. У результаті виявилося, що часник має антиоксидантні властивості, усуває ознаки запалення в міокарді, запобігає відмирання клітин – все це в комплексі дозволяє підтримувати тканини міокарда в нормі. "Олія часнику володіє величезним потенціалом захисту серця діабетиків від кардіоміопатії" – розповідають дослідники.

Крім іншого, часник нормалізує артеріальний тиск, знижує рівень холестерину, має антимікробні властивості бореться з грибковими інфекціями. У зв`язку з цим експерти рекомендують неодмінно включати цей продукт в щоденний раціон. Фахівці наголошують: в часниковому маслі міститься більше 20 різних речовин, що володіють цілющими властивостями, наприклад, аліцин – корисна хімічна сполука, що містить сірку.