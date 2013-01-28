Внаслідок ДТП постраждали 30 дітей

10:40, 28 січня 2013
Зарубіжні новини
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На півдні Косового

Тридцять дітей постраждали на півдні Косово в результаті аварії, під час якої автобус, що перевозив учнів приштинськоє музичної школи, перекинувся.

Як передає РІА Новости з посиланням на телеканал Tv Herc, ДТП сталося в суботу в районі міста Штрпце на півдні Косово об 11 годині за місцевим часом. В результаті близько 30 дітей одержали травми.

За попередніми даними, причиною ДТП стали погані погодні умови. Повідомляється, що життя потерпілих поза небезпекою. Всі вони були доставлені до лікарні Штрпце, а потім до медустанов Урошеваца і Пріштини.

«Ми прийняли близько 30 постраждалих. В основному йдеться про легкі тілесні ушкодження. Один учень серйозно травмований», - розповів телеканалу лікар Саша Крстічич.

Поліція повідомила про початок розслідування даного інциденту. Передбачається, що автобус всупереч правилам експлуатувався без зимових шин.

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