Внаслідок ДТП постраждали 30 дітей

Тридцять дітей постраждали на півдні Косово в результаті аварії, під час якої автобус, що перевозив учнів приштинськоє музичної школи, перекинувся.

Як передає РІА Новости з посиланням на телеканал Tv Herc, ДТП сталося в суботу в районі міста Штрпце на півдні Косово об 11 годині за місцевим часом. В результаті близько 30 дітей одержали травми.

За попередніми даними, причиною ДТП стали погані погодні умови. Повідомляється, що життя потерпілих поза небезпекою. Всі вони були доставлені до лікарні Штрпце, а потім до медустанов Урошеваца і Пріштини.

«Ми прийняли близько 30 постраждалих. В основному йдеться про легкі тілесні ушкодження. Один учень серйозно травмований», - розповів телеканалу лікар Саша Крстічич.

Поліція повідомила про початок розслідування даного інциденту. Передбачається, що автобус всупереч правилам експлуатувався без зимових шин.