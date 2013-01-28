Внаслідок ДТП постраждали 30 дітей
На півдні Косового
Тридцять дітей постраждали на півдні Косово в результаті аварії, під час якої автобус, що перевозив учнів приштинськоє музичної школи, перекинувся.
Як передає РІА Новости з посиланням на телеканал Tv Herc, ДТП сталося в суботу в районі міста Штрпце на півдні Косово об 11 годині за місцевим часом. В результаті близько 30 дітей одержали травми.
За попередніми даними, причиною ДТП стали погані погодні умови. Повідомляється, що життя потерпілих поза небезпекою. Всі вони були доставлені до лікарні Штрпце, а потім до медустанов Урошеваца і Пріштини.
«Ми прийняли близько 30 постраждалих. В основному йдеться про легкі тілесні ушкодження. Один учень серйозно травмований», - розповів телеканалу лікар Саша Крстічич.
Поліція повідомила про початок розслідування даного інциденту. Передбачається, що автобус всупереч правилам експлуатувався без зимових шин.