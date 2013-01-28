5 засобів від зимової депресії

У другій половині січня, після святкових днів, багатьом людям важко включитися в роботу, турбують дратівливість і втома. Лікарі пояснили цей стан загостренням зимової депресії. Вона характерна для жителів північної півкулі (включаючи Україну), оскільки взимку тут скорочується світловий день.

Інші симптоми зимової депресії – поєднання поганого настрою, недосипання, млявість, порушення уваги, зміни поведінки. Якщо такий стан повторюється тричі за сезон підряд, лікарі ставлять діагноз «депресія». Якщо емоційні прояви незначні або відсутні, то так може виявлятися прихована форма захворювання, розповіла лікар-невролог першої категорії І.В.Даценко.

Щоб не допустити такого стану, лікар рекомендує дотримуватися ряду простих правил:

•зробити навколишній простір світлішим, яскравішим і насиченим сонячним світлом;

•прогулянки на свіжому повітрі в світлий час доби також є профілактикою депресії;

•необхідно робити фізичні вправи хоч би 4-5 разів в тиждень по 20-40 хвилин. Це сприяє виділенню гормонів щастя – ендорфінів;

•рацион варто урізноманітнити морською рибою, рослинними оліями, горіхами. Ці продукти багаті жирними кислотами Омега-3, які допомагають нормалізувати роботу мозку;

•позитивно позначається на здоров`ї спілкування з приємними людьми.

likar.info