Секрети здорового сну

Найсильніше людина хропе на спині, каже директор столичної клініки, де лікують проблеми сну, Олександр Бузунов, 54 роки.

"Щоб не спати на спині, є просте рішення. До нічної сорочки між лопатками пришийте кишеньку, в неї покладіть м`ячик для великого тенісу і лягайте спати. Перший тиждень дискомфортно, бо заважає. На другий тиждень дискомфорт стає менший, на третій - вже непомітний. Четвертий - для фіксації результату. А потім ліг на спину - моментально уві сні перевертаєшся назад. Спати можна на будь-якому боку, де зручно."

Людина хропе, коли в неї закривається просвіт дихальних шляхів. Це буває, якщо повернути голову вбік.

"Він максимально відкритий, коли шийний і грудний відділи хребта знаходяться в одній площині і голова не повернута. Пацієнт має підібрати собі подушечки по висоті між плечем і вухом. Я кладу під голову дві прямокутні подушки. Вони не віддавлюють вуха. Чудово сплю. Подушка має забезпечити таке положення голови, щоб не нахилялася. Краще, якщо має штучний наповнювач. У ньому не заводяться пилові кліщі."

Ковдру радить купувати також з сучасним синтетичним наповнювачем.

"Ватна - повний анахронізм. Пухова перина - це розплідник кліщів. Останні синтетичні матеріали нейтральні, ні на що не впливають і з підодіяльником з натурального матеріалу під ним чудово спати. Якщо маєте гроші, варто попробувати різну постільну білизну. Хтось любить шовкову, хтось бавовняну, лляну."

Коли купуєте матрац, радить прийти в магазин, де є величезний вибір і дозволяють лягати на них.

"Треба лягти на матрац, полежати по 10-15 хвилин на одному і другому боці, відчути. Це дуже індивідуально. Вони є різного ступеню жорсткості, вентиляції. Є такі, в яких один бік для зими, інший для літа. Треба обирати їх лише самому і міняти що 7-8 років. У повних людей матрац служить менше. Він всмоктує піт, лусочки омертвілої шкіри. Це сприяє розмноженню пилових кліщів і грибків, які викликають алергію, астму і екзему."

Перед сном завжди рекомендує добре провітрити кімнату, не зважаючи, зима надворі чи літо.

"Дуже корисно, коли встали вранці, одразу не застеляти ліжко, щоб постіль 15 хвилин провітрилася. Температуру у кімнаті вибирайте самі. Одні добре сплять при 18 градусах, інші мерзнуть при 27."

gazeta.ua