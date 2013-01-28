Секрети здорового сну
Коли встали вранці, одразу не застеляйте ліжко...
Найсильніше людина хропе на спині, каже директор столичної клініки, де лікують проблеми сну, Олександр Бузунов, 54 роки.
"Щоб не спати на спині, є просте рішення. До нічної сорочки між лопатками пришийте кишеньку, в неї покладіть м`ячик для великого тенісу і лягайте спати. Перший тиждень дискомфортно, бо заважає. На другий тиждень дискомфорт стає менший, на третій - вже непомітний. Четвертий - для фіксації результату. А потім ліг на спину - моментально уві сні перевертаєшся назад. Спати можна на будь-якому боку, де зручно."
Людина хропе, коли в неї закривається просвіт дихальних шляхів. Це буває, якщо повернути голову вбік.
"Він максимально відкритий, коли шийний і грудний відділи хребта знаходяться в одній площині і голова не повернута. Пацієнт має підібрати собі подушечки по висоті між плечем і вухом. Я кладу під голову дві прямокутні подушки. Вони не віддавлюють вуха. Чудово сплю. Подушка має забезпечити таке положення голови, щоб не нахилялася. Краще, якщо має штучний наповнювач. У ньому не заводяться пилові кліщі."
Ковдру радить купувати також з сучасним синтетичним наповнювачем.
"Ватна - повний анахронізм. Пухова перина - це розплідник кліщів. Останні синтетичні матеріали нейтральні, ні на що не впливають і з підодіяльником з натурального матеріалу під ним чудово спати. Якщо маєте гроші, варто попробувати різну постільну білизну. Хтось любить шовкову, хтось бавовняну, лляну."
Коли купуєте матрац, радить прийти в магазин, де є величезний вибір і дозволяють лягати на них.
"Треба лягти на матрац, полежати по 10-15 хвилин на одному і другому боці, відчути. Це дуже індивідуально. Вони є різного ступеню жорсткості, вентиляції. Є такі, в яких один бік для зими, інший для літа. Треба обирати їх лише самому і міняти що 7-8 років. У повних людей матрац служить менше. Він всмоктує піт, лусочки омертвілої шкіри. Це сприяє розмноженню пилових кліщів і грибків, які викликають алергію, астму і екзему."
Перед сном завжди рекомендує добре провітрити кімнату, не зважаючи, зима надворі чи літо.
"Дуже корисно, коли встали вранці, одразу не застеляти ліжко, щоб постіль 15 хвилин провітрилася. Температуру у кімнаті вибирайте самі. Одні добре сплять при 18 градусах, інші мерзнуть при 27."