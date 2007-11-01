Прес-конференція на тему: ”Поголовна вакцинація – загроза здоров’ю нації”. Приводом для прес-конференції стало анонсоване в ЗМІ та на сайті МОЗ рішення про проведення в квітні 2008 р. ревакцинації 8 млн. чоловік від кору і краснухи. Будуть висвітлені деякі аспекти даної ревакцинації, які замовчують представники МОЗ. Запрошені батьки дітей, що отримали серйозні поствакцинальні ускладнення і мають документовані свідчення. Учасники: президент ГО „Ліга захисту громадянських прав” В’ячеслав Костилєв, члени ГО „Ліга захисту громадянських прав” лікар-педіатр Наталя Коломієць і біолог Тамара Веберова, матері постраждалих дітей Людмила Вервока та Світлана Гончар (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон 331-42-68. Реєстрація на місці за службовими посвідченнями.