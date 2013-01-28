У Киргизії посилили покарання за крадіжку наречених

Влада Киргизії прийняла закон про внесення поправок до Кримінального кодексу, що посилюють покарання за примушення жінок до вступу до шлюбу.

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, згідно з документом, у республіці вводиться кримінальна відповідальність за "викрадання жінки для вступу до шлюбу всупереч її волі" у вигляді позбавлення волі на термін від п`яти до семи років.

За примушення до шлюбу дівчини, яка не досягла 17-річного віку, "наречений" може відправитися до місць позбавлення волі на термін від семи до 10 років.

Раніше за примушення до вступу до шлюбу можна було отримати штраф або термін до трьох років в`язниці.

За даними правозахисників, щорічно в Киргизії відбувається понад 11 тисяч викрадень наречених.