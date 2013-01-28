Самотність шкодить імунітету

Самота - серйозний чинник, здатний підірвати роботу імунітету, пише «Росбалт» з посиланням на Інститут дослідження поведінкової медицини при Університеті Огайо (США). Дослідник Ліза Джаремка стверджує: самота ініціює вироблення білків, що говорять про наявність запалення, пов`язаного з ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом 2 типу, артритом, хворобою Альцгеймера, слабкістю і зниженням працездатності організму.

Ці висновки підтверджуються дослідженнями, що включали здорових людей середніх років, що мали зайву вагу, і групу осіб, що пережили рак грудей. В рамках дослідження оцінювався ступінь самоти за допомогою спеціальної шкали. Також був запитальник, що визначає те, як люди сприймали соціальну ізоляцію і самоту. Опитування показало, що погані відносини з оточуючими дійсно часто зв`язані з незадовільним станом здоров`я.

Іноді людина ізолює себе через те, що не справляється з негативними емоціями. Кожний з нас хоч би раз в житті підхоплював поганий настрій від когось іншого. Особливо це відчувається в офісі: іноді з ранку у всіх очі горять, та варто з`явитися одному сумному суб`єктові, як поступово починають киснути інші. І учені вирішили перевірити: а може, і самоту пора зарахувати до заразливих хвороб?

zdr.ru