Актора Миколу Караченцова госпіталізовано в Москві

Актора Миколу Караченцова сьогодні госпіталізовано в НДІ швидкої допомоги імені Скліфосовського в Москві.

Про це повідомили РІА «Новости» в приймальному відділенні медустанови.

"До нас поступив цей пацієнт сьогодні. Він перебуває у відділенні нейрохірургії", - сказав співрозмовник агентства.

Якісь подробиці в НДІ повідомити відмовилися.

За інформацією Сергія Вольтера, заступника директора театру "Лєнком", в якому служить М.Караченцов, в НДІ Скліфосовського актор проходить планову диспансеризацію. Обстеження необхідне перед від`їздом артиста до Китаю, де він проходитиме лікування.

"Ніякого порушення кровообігу, як повідомили деякі ЗМІ, у Караченцова немає. На даний момент, за словами його невістки, Микола Петрович п`є чай" - сказав С.Вольтер.

Як повідомлялося, в 2005 році М.Караченцов потрапив у автомобільну аварію, внаслідок якої дістав важку черепномозкову травму. Довгий період він перебував у тяжкому стані. У грудні 2011 року його було госпіталізовано через сильні головні болі, його стан не викликав у медиків побоювань, і М.Караченцова незабаром виписали.