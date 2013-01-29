Українські виробники ліків повинні отримати справедливі умови виходу на ринок

Віце-прем’єр-міністр України Костянтин Грищенко вважає, що українські виробники ліків повинні отримати справедливі умови виходу на європейський ринок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем’єра, про це він сказав під час зустрічі з послом Європейського Союзу в Україні Яном Томбінським.

Дипломати обговорили хід реалізації Плану дій щодо лібералізації візового режиму для України і намітили першочергові завдання, які повинні виконати українська та європейська сторона для скорішого завершеного першого і переходу до другого етапу плану.

При цьому посол ЄС відзначив, що 2013 рік має особливе значення для європейської інтеграції України, і він та інші представники Євросоюзу, які опікуються відносинами з нашою країною, намагатимуться зробити все можливе для забезпечення проривних досягнень в цьому році, маючи передусім на увазі підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Зі свого боку, К.Грищенко запевнив, що український уряд робить усе можливе, щоб і при виконанні Плану дій з візової лібералізації, і в процесі підготовки до підписання Угоди про асоціацію Україна вчасно та в повному обсязі виконувала взяті перед партнерами зобов’язання.

Окремо К.Грищенко підняв питання існування штучних бюрократичних бар’єрів для доступу продукції української фармацевтичної галузі на європейський ринок. Він наголосив на зацікавленості України у якнайшвидшому укладанні угоди щодо взаємного визнання результатів інспектування виробництва лікарських засобів на відповідність вимогам належної виробничої практики (GMP). Це істотно спростило б доступ української фармацевтичної продукції до споживачів у Євросоюзі.

Також віце-прем’єр закликав європейських партнерів спільно шукати шляхи здешевлення ліків, що експортуються в Україну та не мають місцевих аналогів.

Сторони обговорили необхідність модернізації принципів співробітництва в освітній сфері з тим, щоб спрямувати більшу частину ресурсів ЄС на направлення в Україну як викладачів видатних професорів та експертів, які б допомогли українській молоді включатися у європейський інтелектуальний процес, не виїжджаючи для навчання за кордон.