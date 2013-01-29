Нова дієта для схуднення

Термогенез – кількість теплової енергії, яку організм витрачає для всіх фізіологічних процесів, включаючи дихання, рух, фізичні вправи і метаболізм. Організм спалює калорії у вигляді теплової енергії для виконання всіх внутрішніх і зовнішніх заходів. Приблизно 10% від загального споживання калорій наш організм витрачає на травлення і засвоєння з`їденого. Наприклад, якщо ви споживаєте 3000 кілокалорій на день – а значить, 300 кілокалорій буде спалено тільки, щоб переварити їжу.

Термогенная дієта враховує цю особливість і передбачає споживання певних продуктів для спалювання калорій. Усі продукти мають термогенний ефект, але продукти з високим вмістом білка вимагають найбільшу кількість енергії, щоб засвоїти їх і, отже, мають більший термогенний ефект. Вуглеводи вимагають менше енергії, ніж білки, але більше енергії, ніж жири. Жири мають найнижчий термогенний ефект. Поєднання продуктів з високим вмістом білка і продуктів з високим термогенним ефектом лежить в основі термогенної дієти і швидкого зниження ваги.

Харчові продукти з високі термогенним ефектом включають в себе: яблука, ананаси, грейпфрути і інші цитрусові, чорницю, гриби, кавун, броколі та інші види капусти; шпинат, селера, салат–латук, спаржу. Як правило, це продукти з високим вмістом клітковини і низьким вмістом калорій, які змушують організм спалювати більше калорій, переварюючи їх.

Продукти з високим вмістом білка, які рекомендується споживати, сидячи на термогенній дієті, включають: пісне червоне м`ясо, птицю, яйця, горіхи і боби, знежирені молочні продукти.