Проліски активізують роботу головного мозку

Учені з Китаю довели: нарциси, лаванда, шафран, крокус і проліски чинять позитивну дію на діяльність головного мозку.

Наприклад, проліску вдається поліпшити мозкову діяльність при хворобі Альцгеймера, пишуть «Медвести». Пролісок містить галантамін, за рахунок якого інформація від нейронів передається активніше, що, у свою чергу, позитивно впливає на розумові функції хворого. У нарцисах також виявлений вміст галантаміну, і на даний момент учені розглядають можливість застосування цих двох рослин при лікуванні онкозахворювань. А австралійськими ученими з університету Сіднея було встановлено позитивний вплив шафрану не тільки на пацієнтів з хворобою Альцгеймера, але і на еластичність клітин зорових органів. Сам по собі даний факт дуже важливий для людей у віці, які втрачають гостроту зору.

Речовина, яка міститься в крокусах, називається колхіцин. Дана речовина має протизапальні і протиракові властивості. Лаванда ж має заспокійливі властивості і допомагає при тривожному стані, нервовій напрузі, а також при безсонні.

zdr.ru