Кількість населення Білорусі за рік зменшилася на 1,9 тис осіб

У Білорусі кількість населення в 2012 році зменшилася на 1,9 тис осіб.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомляє Національний статистичний комітет Білорусі.

При цьому загальний спад населення в 2012 році зменшився в порівнянні з 2011 роком в 8,8 рази.

Так, за оперативними даними Білстату, чисельність населення республіки на 1 січня 2013 склала 9 млн 463,3 тис осіб. Це на 1,9 тис осіб менше, ніж на 1 січня 2012 року.