Йога діє як ліки

Відомо, що йога є ефективним способом зняти емоційне навантаження. Нове дослідження, проведене співробітниками Університету Дюка, продемонструвало, що йога може стати методикою лікування психічних розладів, зокрема, депресії, шизофренії.

Учені проаналізували результати 100 досліджень на тему впливу занять йогою на психічне здоров`я. Виявлено, що йога полегшує стан пацієнтів навіть в тих випадках, коли інші методи лікування не працюють.

Автори дослідження з`ясували, що такий ефект досягається завдяки тому, що йога позитивно впливає на передачу нервових імпульсів в головному мозку, знижує запалення і окислювальний стрес.

likar.info