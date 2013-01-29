Вічна любов існує

Люди дійсно здатні любити один одного все життя, свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Університету Нью-Йорка.

У ході дослідження психологи Б’янка Асеведо і Артур Арона спростували міф про те, що любов може жити тільки три роки. У експерименті, що проводився ними, брали участь 17 пар добровольців, що прожили в шлюбі не менш як 20 років, які стверджували, що люблять один одного так само сильно, як під час медового місяця. За допомогою МРТ учені спостерігали за реакцією мозку добровольців під час проглядання фотографій свого подружжя, друзів, знайомих або випадкових людей.

З`ясувалося, що під час проглядання фото дружини або чоловіка у подружжя з солідним сімейним стажем активізуються ті ж ділянки мозку, що і у молодих пар, що переживають період закоханості, і виробляється та ж кількість "гормону любові".

likar.info